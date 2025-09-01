Einsatzkräfte wachten über 7500 Gäste
Nicht nur direkt vor der Bühne sieht man gut. Die Menschen feierten mit Provinz das letzte der drei Festwiesenkonzerte.
Von Edda Nieber
Ladenburg. Man sah sie schon von Weitem, sogar von der anderen Neckarseite aus: Die riesig lange Schlange. Vom Eingang des Festivalgeländes bis zur Neckarbrücke standen die Fans an, um Provinz live in Ladenburg zu sehen. Und obwohl sie sich teilweise über eine Stunde lang im Schneckentempo in Richtung Festwiese bewegten, hatten die Menschen Spaß. Die
