Donnerstag, 07. August 2025

zurück
Plus Ladenburg/Edingen-Neckarhausen

Stromausfall legte Leben lahm und sorgte für Ausnahmezustand

Plötzlich war alles aus und still. Schuld war ein Bagger.

07.08.2025 UPDATE: 07.08.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 17 Sekunden
Die Altstadt wirkte morgens wie leer gefegt: Geschäfte blieben geschlossen oder bedienten ihre Kunden im Halbdunkeln. Wer auf der Straße war, vernetzte sich mit anderen. Foto: dani

Von Edda Nieber

Ladenburg. Es war ungewöhnlich still in der Altstadt für einen Mittwochmorgen: Die Straßen menschenleer, Geschäfte geschlossen. Oder aber die Kunden wurden im ungewohnt dunklen Verkaufsraum bedient, und die Verkäuferinnen waren mit Taschenrechnern und Zetteln gut beschäftigt.

Ein Stromausfall legte das Leben in Ladenburg rund zwei Stunden lang lahm,

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Edda Nieber
Volontärin
zu unseren Autoren  
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.