Von Edda Nieber

Ladenburg. Es war ungewöhnlich still in der Altstadt für einen Mittwochmorgen: Die Straßen menschenleer, Geschäfte geschlossen. Oder aber die Kunden wurden im ungewohnt dunklen Verkaufsraum bedient, und die Verkäuferinnen waren mit Taschenrechnern und Zetteln gut beschäftigt.

Ein Stromausfall legte das Leben in Ladenburg rund zwei Stunden lang lahm,