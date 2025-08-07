Stromausfall legte Leben lahm und sorgte für Ausnahmezustand
Plötzlich war alles aus und still. Schuld war ein Bagger.
Von Edda Nieber
Ladenburg. Es war ungewöhnlich still in der Altstadt für einen Mittwochmorgen: Die Straßen menschenleer, Geschäfte geschlossen. Oder aber die Kunden wurden im ungewohnt dunklen Verkaufsraum bedient, und die Verkäuferinnen waren mit Taschenrechnern und Zetteln gut beschäftigt.
Ein Stromausfall legte das Leben in Ladenburg rund zwei Stunden lang lahm,
