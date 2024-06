Von oben links: Bis weit auf den Parkplatz des Freibads standen am Sonntag die Wassermassen. Das 2023 in Betrieb genommene Hochwassersperrtor kam am Wochenende erstmals zum Einsatz. Die Feuerwehr warnt davor, die abgesperrten und überfluteten Wege, trotz Verbots zu benutzen. Die Kette der Fähre wurde schon am Freitag abgenommen und der Betrieb vorerst eingestellt. Fotos: stu/nip/fer (2)