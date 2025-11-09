Sonntag, 09. November 2025

Plus Ladenburg/Altenbach

E-Sportler wurden nach China eingeladen

Nicht nur virtuell ein echtes Erlebnis. Sondern ein kulturelles und sportliches Abenteuer.

09.11.2025 UPDATE: 09.11.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 8 Sekunden
In Chengdu wurden die jungen Fahrerinnen und Fahrer zur Eröffnung des Lynk-Motorsport-Experience-Centers eingeladen, wo sie ihr Können am Simulator zeigten und sich wenig später auf der Rennstrecke wiederfanden. Foto: zg

Von Axel Sturm

Ladenburg. Es riecht nach Kunststoff, wenn die Simulatoren in der Benz-Garage, dem Vereinsheim des Motorsportclubs (MSC) Dr.-Carl-Benz in Ladenburg, für die E-Sportler anlaufen. Zwei Monitore leuchten blau, Pedale klicken, und auf dem Bildschirm jagt ein blauer Lynk-Tourenwagen über die virtuelle Nordschleife des Nürburgrings. Mit diesen Eindrücken beginnt

