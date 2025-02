Von Axel Sturm

Ladenburg. Ob der Bau einer gemeinsamen Schulmensa in Ladenburg schnell umgesetzt werden kann, ist mehr als fraglich. Beim Blick in den Haushalt wird nämlich deutlich, dass für solch ein Millionenprojekt keine Investitionsmittel zur Verfügung stehen. Bürgermeister und Ratsmitglieder dämpften in der jüngsten Sitzung des technischen Ausschusses daher die