Ladenburg. (stu) Bei der Kommunalwahl 2019 trat der damals 39-jährige Friedhofsgärtner Heiko Freund zum ersten Mal für die Freien Wähler an. Er wurde gleich mit einem überzeugenden Stimmenergebnis in den Rat gewählt. Auch Freund ist von der Entscheidung der Wählervereinigung betroffen, bei der nächsten Kommunalwahl keine Liste mehr aufzustellen, denn damit ist auch seine kommunalpolitische Karriere vorerst beendet. Die Freien Wähler begründeten ihren Schritt unter anderem mit dem hohen Arbeitsaufwand, die die Ratsarbeit mit sich bringt. Mit der RNZ sprach Freund über diese Arbeitsbelastung und darüber, was sich in den letzten Jahren verändert hat.

Heiko Freund war "sehr motiviert" als er vor vier Jahren das Vertrauen der Wähler ausgesprochen bekam. Überraschend war seine Wahl nicht, denn der selbstständige Friedhofsgärtner, auf dessen Anregung die neuen Grabfelder oder das Mensch-Tierbestattungsfeld angelegt wurden, ist nah bei den Menschen. Er sei kein wirklich politischer Mensch. Er interessiere sich zwar für die politischen Geschehnisse, aber mit Parteipolitik habe er nichts am Hut. Daher habe er sich bei den Freien Wählern auch gut aufgehoben gefühlt und speziell die Fraktionsvorsitzende Gudrun Ruster half dem Neuling, sich am Ratstisch zurechtzufinden.

"Mir hat die neue Aufgabe Freude bereitet. Der Zeitaufwand war am Anfang akzeptabel und die Zusammenarbeit mit der Verwaltung war konstruktiv", berichtet Freund. Es habe aber auch viele Veränderungen in den letzten beiden Jahren gegeben, die die Arbeit am Ratstisch erschweren. Die Sitzungsunterlagen seien viel umfangreicher geworden. "Für den Antrag für den Bau eines Balkons wurde jüngst ein zwölfseitiges Informationspaket mitgeliefert", so Freund verständnislos. Es sei nur schwer möglich, solch umfangreiche Unterlagen durchzuarbeiten, zumal es fast eine Juristen- und Architektenausbildung bedürfe, "um noch durchzublicken". Freund schätzt, dass er um die zehn Stunden pro Woche mit seinem Amt beschäftigt ist.

Auch privat gab es bei ihm große Veränderungen. Lenny, sein siebenjähriger Sohn, fordert seine Eltern zeitlich immer mehr: "Es spielen sich manchmal Dramen ab, wenn ich für ihn wegen der Ratsarbeit keine Zeit habe", erzählt der Papa. Dem öffentlichen Teil der Gemeinderats- und Ausschusssitzungen schließen sich meist längere nicht öffentliche Sitzungen an, sodass auch für Freund klar ist, "dass die ehrenamtliche Aufgabe kaum noch abgehandelt werden kann".

Weil die Arbeit mit den Ratskollegen der eigenen und anderen Fraktionen immer fair abgelaufen sei, kann Freund eine erfreuliche Bilanz ziehen. "Man entwickelt sich auch persönlich weiter", findet er. Defizite sieht er hingegen in der Zusammenarbeit mit der Verwaltung. "Klar, Bürgermeister Stefan Schmutz hat einen großen Verantwortungsbereich zu managen und ist zeitlich stark belastet, aber trotzdem würde ich mir mehr Offenheit von der Verwaltung wünschen", findet Freund, dass manchmal sogar "Spielchen gespielt werden", die die gewählten Vertreter "alt aussehen lassen". Es werde viel zu viel entschieden, ohne dass der Rat eingebunden werde. Als Beispiel nannte er die Auswahl des neuen Stadtlogos. "Wir haben darüber nie abgestimmt – und uns ist die Entscheidung um die Ohren geflogen, weil das Logo in der Bevölkerung nicht besonders gut ankommt", erzählt er. Auch die Diskussion um die Grundstücksvergabe in der Hohen Straße ist für Freund vom Bürgermeister ein Poitikum: "Dass er seine Vorstellung gegen den Willen des Gemeinderats durchsetzen will, ist nicht in Ordnung", findet Freund, der sich vom Bürgermeister mehr Verständnis für die Gewerbebetriebe wünscht.

Und dann sind da noch die Veränderungen im Beruf, also bei der Pflege des städtischen Friedhofs. Zu Beginn seiner Amtszeit musste er zwei Grabfelder pflegen – heute sind es fünf. Zusätzliche Arbeit mache der Klimawandel: "Wegen der Trockenheit muss der Friedhof täglich bewässert werden und das wird sich wohl nicht ändern." Acht Stunden brauche er täglich allein für die Bewässerung. Es ist für ihn daher ein Kraftakt, pünktlich die Sitzungen zu besuchen. "Ich renne mittwochs kurz vor sechs rüber vom Friedhof nach Hause, ziehe mich um und ab gehts ins Rathaus", beschreibt er den "Wahnsinn", den er sich nicht mehr antun will. Zumindest die nächsten sechs Jahre nicht. Es sei nicht auszuschließen, dass er irgendwann wieder auf einer Liste stehen wird, um sich für das Amt zu bewerben. "Freude hat es mir ja fast immer gemacht", sagt er.