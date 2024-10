Von Axel Sturm

Ladenburg. Nach einer Initiative von Ingrid Wagner und Jürgen Zieher vom Arbeitskreis Jüdische Geschichte wurden in der Zeit von 2007 bis 2009 im Stadtgebiet 37 Stolpersteine verlegt. Am Sonntag wurden fünf weitere eingeweiht. Vor der ehemaligen Synagoge in der Hauptstraße 46 hat der Künstler Gunter Demnig vor wenigen Tagen die Kleindenkmäler verlegt.