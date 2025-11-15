"Ich wusste, dass das mein Leben ist"
Der 19-jährige Torben Weißhaar hat seine Leidenschaft zum Beruf gemacht: Nach dem Abitur betreut er als Trainer Eishockey-Nachwuchs und sammelt Erfahrungen für sein Studium.
Von Edda Nieber
Ladenburg. Wenn man sie fragt, was die Abiturientinnen und Abiturienten an der Schulzeit vermissen werden, sind die Antworten oft ähnlich: Den geregelten Tagesablauf, den täglichen Kontakt mit den Freunden, vielleicht auch den ein oder anderen Lehrer. Klar, dass auch Torben Weißhaar das sagt. Doch das erste, was ihm bei dieser Frage einfällt, ist etwas