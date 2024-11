Von Axel Sturm

Ladenburg. Vor genau 100 Jahren, am 11. November 1924, wählten die Mitglieder des sieben Tage zuvor gegründeten Ladenburger Reichsbanners Ottmar Müller (Zentrum) und Willi Kress (SPD) an die Spitze der Gruppe.

Die wichtige Rolle des Schutzbunds in Ladenburg, dem zeitweise mehr als 260 Mitglieder angehörten, wurde nun von Heimatbund und VHS mit einem Referat des Kreisarchivars Jörg Kreutz aufgegriffen. Im Anschluss eröffneten Bürgermeister Stefan Schmutz, der Leiter des Lobdengau-Museums, Andreas Hensen, und Kreutz die Ausstellung "Zur Verteidigung der Republik: Das Ladenburger Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold 1924-1933".

Das Reichsbanner war während der Weimarer Republik ein politischer Wehrverband zum Schutz der demokratischen Republik. Ziel der Organisation war, die Republik gegen ihre radikalen, faschistischen Feinde zu schützen.

Die Grundlage der Ausstellung bilden die vor den Nationalsozialisten geretteten Dokumente, Fahnen, Abzeichen und Uniformteile der Ladenburger Ortsgruppe, die der Reichsbanner-Ausbilder Willy Gärtner unter Einsatz seines Lebens nach dem Verbot der Widerstandsgruppe im Jahre 1933 vor den Nazis versteckte. Gärtner bewahrte beispielsweise die Mitgliederlisten und die Reichsbanner-Fahne in einem Hühnerstall in Friedrichsfeld auf. 1992 übergab Willy Gärtners Sohn, Hermann Gärtner, die Dokumente an die Stadt Ladenburg und das Kreisarchiv.

"Mir war sofort bewusst, welch herausragender Quellenwert diesen Reichsbanner-Zeugnissen für die Aufarbeitung der Weimarer Republik für Ladenburg und die Metropolregion Rhein-Neckar als auch für die des Freistaats Baden zukam", so Kreutz. Denn in den meisten Fällen wurden solche Unterlagen von den Nazis beschlagnahmt und zerstört.

Für ihn als Wissenschaftler sei es ein Glücksfall gewesen, die fast vollständig erhaltenen Unterlagen des Reichsbanners Ladenburg auswerten zu können, so der Kreisarchivar. Sein Vortrag zeigte auf, dass und wie die Reichsbanner-Ortsgruppe das politische Leben Ladenburgs mitgestaltete. Sie unterstützte die demokratischen Parteien, stellte bei Versammlungen den Saalschutz und hielt politische Bildungsabende ab. Die Organisation trat anfangs auch durch Theateraufführungen und mit der Organisation des Ladenburger Wintervergnügens in Erscheinung.

Mit den Wahlerfolgen der Nazis wurden die Aktionen des Reichsbanners zunehmend kämpferisch – auch in Ladenburg. Vor allem die jüngeren Mitglieder drängten innerhalb der Ortsgruppe auf ein entschiedenes Auftreten der Schutzgruppe. Die "Hetze der Hakenkreuzler" sei für Gärtner und seine Kampfgenossen unerträglich gewesen. Die Stimmengewinne der NSDAP machten den Aktivisten schwer zu schaffen, denn die Aggressionen der Nazis verschärften sich zunehmend. Bei verschiedenen Veranstaltungen gab es immer wieder Schlägereien. Bei einer SPD-Wahlveranstaltung mit 450 Teilnehmern am 11. November 1930 lieferte sich der Reichsbanner-Saalschutz beispielsweise mit Störern "eine wüste Schlägerei mit Stühlen". Um die Kräfte und den Widerstand zu bündeln, formierte sich 1932 die Eiserne Front, in die neben der SPD und dem Reichsbanner nun auch die Kommunisten eintraten. Es sollte eine rote Einheitsfront im Kampf gegen den Faschismus geschmiedet werden. Die Stimmung war hochexplosiv. Den Wahlerfolg der Nazis bei den Reichstagswahlen konnten die Eiserne Front und das Reichsbanner bekanntlich nicht verhindern. Der Macht- und Propagandaapparat der Nazis war einfach zu groß.

Die Hoffnungen, dass der braune Spuk bald vorbei sein wird, erfüllten sich nicht. Männer wie Ottmar Müller, Willy Gärtner, Louis Bargolini, Willi Kress oder Karl Storch mussten erkennen, dass der Kampf gegen die "braune Pest" nicht zu gewinnen war. Am 17. März 1933 wurden die Reichsbannervereine und die Eiserne Front von der NSDAP verboten. Ihre Vermögen wurden beschlagnahmt. Bei den Widerstandskämpfern fanden auch in Ladenburg regelmäßig Hausdurchsuchungen statt. Doch die Mitgliederlisten und die Reichsbanner-Fahne fielen den brauen Erfüllungsgehilfen nicht in die Hände.

Kreutz und Bürgermeister Schmutz forderten in ihren Reden dazu auf, sich gerade jetzt mit der Gründung des Reichsbanners vor 100 Jahren zu beschäftigen. Sie sei ein wichtiger Teil der demokratischen Erinnerungskultur, die man in der NS-Zeit ausradieren wollte. Dies sei zugleich der entscheidende Beweggrund für die jetzige Ausstellung gewesen, die Andreas Hensen und seine Mitarbeiterin Miriam Wirsching erstellten. Dieses wichtige Kapitel deutscher Geschichte ins Bewusstsein zu rufen, dazu solle die Ausstellung beitragen, so Schmutz.

Info: Die Ausstellung "Das Ladenburger Reichsbanner" ist bis zum 16. März 2025 zu den üblichen Öffnungszeiten des Lobdengau-Museums zu sehen. Für Schulklassen und Gruppen sind Sonderführungen möglich.