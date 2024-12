Ladenburg. (RNZ) Die Stadt Ladenburg weist daraufhin, dass das Zünden von Feuerwerkskörpern volljährigen Personen nur am 31. Dezember und am 1. Januar gestattet ist. Außerdem ist das Abbrennen in unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altersheimen sowie besonders brandempfindlichen Gebäuden und Anlagen (zum Beispiel Fachwerkhäusern) verboten.

Ein Feuerwerksverbot gilt daher im gesamten Bereich der Altstadt. Die durch das Abbrennen von Feuerwerken entstehenden Abfälle sind von den Verursachern privat zu entsorgen, betont die Verwaltung. "Die öffentlichen Mülleimer sind dafür weder vorgesehen noch geeignet."