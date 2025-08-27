"Fachwerk-Doktor" Werner Matt geht in den Ruhestand
Der Gipser- und Stuckateurmeister legt das Werkzeug aus der Hand. Die Restaurierung des Döpfner-Hauses ist sein letztes Projekt.
Von Axel Sturm
Ladenburg. Wer häufiger in der Altstadt weilt, der wird am stadtbekannten Handwerker Werner Matt nicht vorbeikommen. Sein Pritschenwagen steht meist vor irgendeinem Fachwerkhaus, an dem der Gipser- und Stuckatur-Meister gerade arbeitet. Im Laufe seiner Karriere hatte er mit sehr vielen Fachwerkhäusern, die den Charme der Altstadt prägen, zu tun.
