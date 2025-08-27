Mittwoch, 27. August 2025

"Fachwerk-Doktor" Werner Matt geht in den Ruhestand

Der Gipser- und Stuckateurmeister legt das Werkzeug aus der Hand. Die Restaurierung des Döpfner-Hauses ist sein letztes Projekt.

27.08.2025
„Alle 20 Jahre sollte das Fachwerk gestrichen werden“, sagt Werner Matt. Und er muss es wissen, kümmerte er sich doch jahrzehntelang um zahlreiche Fachwerkhäuser in der Altstadt. Und das quasi rundum, innen wie außen. Foto: stu

Von Axel Sturm

Ladenburg. Wer häufiger in der Altstadt weilt, der wird am stadtbekannten Handwerker Werner Matt nicht vorbeikommen. Sein Pritschenwagen steht meist vor irgendeinem Fachwerkhaus, an dem der Gipser- und Stuckatur-Meister gerade arbeitet. Im Laufe seiner Karriere hatte er mit sehr vielen Fachwerkhäusern, die den Charme der Altstadt prägen, zu tun.

