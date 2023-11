Erstaunliche Gräber und Anekdoten bei Friedhof-Führung

Von Axel Sturm

Ladenburg. Allerheiligen ist eigentlich ein katholischer Feiertag, der aus einem simplen Grund entstanden ist: Die katholische Kirche kannte irgendwann so viele Heilige, dass sie nicht jedem Einzelnen einen Feiertag widmen konnte. Also beschloss man, alle an einem Tag zu ehren. Heute ist es an Allerheiligen für viele ein Ritual, den Verstorbenen an ihren