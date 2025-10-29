Von Axel Sturm

Ladenburg. Wenn ein Verein sich heutzutage auflöst, dann oft wegen Inaktivität oder Nachwuchsproblemen. Nicht so die Freunde Ugandas, die sich im Frühjahr 2026 aus einem anderen Grund auflösen werden: "Ich habe all meine Ziele erreicht und kann auf 35 erfolgreiche Jahre zurückblicken", sagte jüngst Vorsitzende Ilse Schummer im RNZ-Gespräch.

Vor 35