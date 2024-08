Ladenburg. (stu) Die nicht geplanten Dinge im Leben können manchmal zu Höhepunkten werden. Diese Tatsache erlebten die Besucher der 03er-Klause zum Abschluss der Ladenburger Kerwe-Aktivitäten am Montagabend, als Musiker Ziggy McNeill auf dem Marktplatz spontan ein kleines "Kerwe-Konzert" gab.

Ziggy und seine Band sind derzeit auf Europa-Tournee, und auf der Fahrt von Utrecht nach München machte die Band aus Sydney in Ladenburg einen Übernachtungsstopp. Die Musiker schauten sich die Stadt an und erlebten zum ersten Mal Kerwe. "Was für ein Festival ist das?", waren die Bandmitglieder überrascht, als sie das Treiben auf dem Marktplatz beobachteten. Sie ließen sich beim Auftritt des "Kerwe-Musik-Duos" Iris und Andreas Lange das Traditionsgericht Haxen mit Sauerkraut schmecken, das Ziggy einfach "fabelhaft" fand. Gut gestärkt holte er dann seine Gitarre aus dem Tour-Bus und gab ein kleines Konzert, bei dem er die Gäste begeisterte.

Der energiegeladene Australier ist in seinem Land bekannt für eine neue Welle akustischer Musik. Er nutzt seine Gitarre gerne für perkussive Elemente, elegantes Fingerpicking und für das ein oder andere virtuose Gitarrensoli. Auch in Europa füllt Ziggy mittlerweile größere Hallen. "Ladenburg is great", rief der Musiker in die Runde und freute sich über die vielen gespendeten Geldscheine der Kerwebesucher.

Freuen konnten sich aber auch die Akteure der Traditionsveranstaltung, die am Montagabend zu Ende ging. Alle zogen eine positive Bilanz, nur der Verkauf der Kerwe-Süßigkeiten am Süßigkeiten-Wagen von Susanne Lederer-Metz lief wegen der heißen Temperaturen etwas schleppend. "So ist es eben – manchmal ist der Umsatz weniger. Im letzten Jahr hat dagegen alles gepasst", meinte die Ladenburger Schaustellerin, die ihrer Heimatstadt immer die Treue halten wird: "Ladenburg ist ein Plicht-Termin!"

Rundum zufrieden war hingegen Thomas Thieme, Vorsitzender des FV 03. "Auf dem Marktplatz war immer etwas los", sagte Thieme nach dem Kassensturz – der Aufwand für den Verein hat sich gelohnt. Für die Bewirtung war das Team der Gaststätte "Zum Römer-Stadion" zuständig. Wirt Sutharshan Pushpakanthan war ebenfalls mit dem Umsatz zufrieden, denn die Haxen und Leberknödel waren am Ende des Tages ausverkauft.

Für Umsatzsteigerungen am Marktplatz sorgten nicht zuletzt die beiden Ortsvereine der CDU und SPD, die sich traditionell zu ihrem Kerwe-Hock auf dem Marktplatz treffen. "Das Kerwetreffen ist bei den Mitgliedern sehr beliebt", meinte der neue CDU-Fraktionssprecher Sophian Habel, der wenige Stunden zuvor von der Olympiade in Paris zurückkehrte. Der Bundespolizist hatte Dienst im Deutschen Haus, wo sich die deutschen Olympiateilnehmer nach ihren Wettkämpfen trafen. "Paris war ein Erlebnis – aber die Ladenburger Kerwe ist auch nicht schlecht", brachte es Habel auf den Punkt.

Gut war die Stimmung auch an den Tischen des SPD-Ortsvereins. Erst recht, als Musiker Andreas Lange auch einige Arbeiterlieder wie beispielsweise "Die Gedanken sind frei" anstimmte. "Da kommt doch das alte SPD-Gefühl wieder auf", meinte SPD-Ortsvereinsvorsitzender Markus Bündig, der ebenso wie alle anderen gewählten SPD-Ratsmitglieder anwesend war.

Sehr gute Geschäfte konnte auch der ASV an der "Kerwe-Außenstelle" Pumpwerk vermelden. "Wir sind sehr zufrieden und haben eine schöne Kerwe erlebt", meinte der Vorsitzende Joachim Loose, der sich über das hohe Besucheraufkommen beim Kerwe-Gewichtheben vor der Lobdengau-Halle und am Pumpwerk freute. Das Weißwurstessen am Sonntagvormittag und das Haxen-Essen am Kerwe-Montag sind längst kein Geheimtyp mehr. Gut, dass im ASV-Helferteam auch einige Metzgermeister mitarbeiten. Ex-Ringer-Abteilungsleiter Herbert Maier bereitete 200 Haxen mit Sauerkraut vor, und Manfred Schäfer war an der Leberknödel-Front aktiv. Dem ehemaligen Ringer Schorsch Salvenmoser, der übrigens auch Metzgermeister ist, schmeckte die ASV-Hausmannskost jedenfalls bestens, und auch Ex-Trainer Klaus Ihrke und Ex-Vorstand Fritz Lackner fanden die Haxen einfach köstlich.