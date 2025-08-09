Samstag, 09. August 2025

Plus Kriminalität sank um 27 Prozent

"Schönau ist sicher"

Revierleiter Wolfgang Metzger erläuterte die Statistik 2024. Die Stadt hofft auf den Erhalt einer dritten Stelle im Polizeiposten.

09.08.2025 UPDATE: 09.08.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 44 Sekunden
Bürgermeister Matthias Frick verabschiedete in Schönau Polizeirevierleiter Wolfgang Metzger. Foto: Seiler-Runge

Schönau. (ssr) Ruhig, sicher, lebenswert – so lässt sich Schönau aus Sicht der Polizei beschreiben. Das machte Revierleiter Wolfgang Metzger aus Neckargemünd in der zurückliegenden Gemeinderatssitzung deutlich, als er die Kriminalitäts- und Verkehrsunfallentwicklung für das Jahr 2024 vorstellte. Gleichzeitig war es auch sein letzter offizieller Besuch in dieser Runde – Metzger verabschiedete

