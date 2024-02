Von Christoph Moll

Region Heidelberg. Der große Wahltag rückt so langsam immer näher: Am Sonntag, 9. Juni, findet nicht nur die Europawahl statt, sondern in den badischen Orten rund um Heidelberg werden auch neue Kreis- und Gemeinderäte sowie – wie in Neckargemünd und Meckesheim – auch Ortschaftsräte gewählt. Die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren.

Bis Ende März müssen die Parteien ihre Listen nominieren. Immer wieder ist zu hören, dass sich die Suche nach Kandidaten schwierig gestaltet. Die RNZ hat sich in der größten und in der kleinsten selbstständigen Kommune der Region umgehört: in Leimen und Spechbach.

In der Großen Kreisstadt will die Grün-Alternative Liste Leimen (GALL) ihre Spitzenposition verteidigen. "Die Aufstellung der Liste bereitete uns keine allzu großen Schwierigkeiten", berichtet der Vorsitzende Michael Reinig. "Die Problematik lag eher darin, jüngere, berufstätige Menschen für die Arbeit im Gemeinderat zu gewinnen, zumal wenn es dann auch noch darum geht, alle Stadtteile im Gremium angemessen zu repräsentieren." Die bisherigen Stadträte treten wieder an, aber nicht alle auf den vordersten Plätzen. "Vielmehr wollen wir dort auch Raum geben für eine Verjüngung der Fraktion", so Reinig.

Anders sieht es bei der Leimener CDU aus. "Wir sind bereits seit einiger Zeit dabei, Personen anzusprechen, auf unsere Listen für den Gemeinderat und den Kreistag zu gehen", berichtet Sprecher Kai Brümmer. Die Kandidatensuche gestalte sich schwierig – zumal drei der fünf CDU-Räte nicht mehr antreten. "Es wird verstärkt das Zeitproblem angesprochen", so Brümmer. Zum Teil fehle auch die Bereitschaft oder das Interesse, sich in der Kommunalpolitik zu engagieren.

Für die Freien Wähler berichtet der Vorsitzende Mathias Kurz: "Unsere Planungen sind in vollem Gange und beinahe abgeschlossen." Man habe keine Probleme, Kandidaten für die Kommunalwahl zu finden. Drei der vier bisherigen Mandatsträger treten wieder an.

Auch bei der FDP sind die Planungen "quasi abgeschlossen", so Fraktionschef Klaus Feuchter. "Wir haben keine Probleme, 22 Kandidaten aufzustellen." Alle vier Stadträte treten wieder an.

"Wie für viele andere ehrenamtliche Aufgaben ist es nicht einfach, viele Menschen zu finden, die bereit sind, für ein kommunalpolitisches Amt zu kandidieren", berichtet wiederum Leimens SPD-Chefin Lisa-Marie Werner. "Wir haben aber einige sehr engagierte, motivierte und ideenreiche Kandidatinnen und Kandidaten gefunden."

Der SPD sei es wichtig, Bürger anzusprechen, die etwas in der Stadt verändern und voranbringen möchten – denn jetzt sei der beste Zeitpunkt dafür. Zwei der vier SPD-Räte werden sich zurückziehen. "Unser Ziel ist eine vielfältige Gemeinderatsfraktion mit neuen und alten Gesichtern", so Werner.

Im kleinen Spechbach sieht die Lage ganz anders aus. Annette Lumpp von der stärksten Fraktion der Freien Wähler erzählt, dass sie Anfang November damals noch als Vorsitzende der Freien Wähler eine gemeinsame Liste aller Parteien bei der Kommunalwahl angeregt habe.

Hintergrund Die Gemeindeordnung erlaubt, dass bei der Kommunalwahl mehrere Parteien oder Wählervereinigungen zusammen eine Liste aufstellen. Dies kann sogar so weit gehen, dass nur noch eine Liste zur Wahl antritt. Landesweit gab es bei den vergangenen Kommunalwahlen vor allem in kleinen [+] Lesen Sie mehr Die Gemeindeordnung erlaubt, dass bei der Kommunalwahl mehrere Parteien oder Wählervereinigungen zusammen eine Liste aufstellen. Dies kann sogar so weit gehen, dass nur noch eine Liste zur Wahl antritt. Landesweit gab es bei den vergangenen Kommunalwahlen vor allem in kleinen Orten einen Trend zu sogenannten "Einheitslisten", da die Parteien hier nicht genügend Bewerber für eigene Listen fanden. Grundsätzlich darf eine Liste nur so viele Bewerber beinhalten wie es Sitze im Gemeinderat gibt. In Gemeinden mit nicht mehr als 5000 Einwohnern allerdings dürfen es doppelt so viele Bewerber wie Sitze sein, sodass eine echte Wahl zustande kommt. Bei einer "Einheitsliste" gilt nicht mehr das Verhältnis-, sondern das Mehrheitswahlrecht: Wer die meisten Stimmen bekommt, ist gewählt. cm [-] Weniger anzeigen

"Spechbach braucht meiner Meinung nach keine übergeordneten parteipolitischen Programme, sondern Menschen, die sich für Spechbach einsetzen und auf unabhängiger sachlicher Ebene Spechbach voranbringen", so Lumpp. "Es sollten im Spechbacher Gemeinderat nur die Personen vertreten sein, denen die Bürger das meiste Vertrauen schenken." Nicht die Partei oder eine Liste sollte im Fokus stehen, sondern die Person.

Analog zur Bürgermeisterwahl handele es sich auch bei der Gemeinderatswahl in einem Dorf der Größe Spechbachs um eine Persönlichkeitswahl, so Lumpp. "Zunächst waren alle meine Mitstreiter – CDU, SPD und Unabhängige Liste Spechbach (ULS) – von der Idee begeistert und wir haben uns darauf verständigt, Anfang Dezember in die weiteren Gespräche einzusteigen", erzählt Lumpp. "Leider verliefen diese Gespräche nicht erfolgreich."

Insbesondere die ULS habe aus "unersichtlichen Gründen eine eigene Liste ins Rennen schicken" wollen. Auch die SPD sei abgesprungen. "Die Freien Wähler und die CDU werden jetzt eine gemeinsame Liste generieren und wir sind aktuell dabei, geeignete Kandidaten anzusprechen", so Lumpp. "Es bedarf größer Überzeugungsarbeit und wir erhalten mehr Absagen als Zusagen." Die bisherigen Gemeinderäte der Freien Wähler treten bis auf eine Ausnahme erneut an.

"Wir werden dieses Jahr erstmals als CDU Spechbach keine eigene Gemeinderatsliste aufstellen können", bestätigt Ben Olbert. "Auch wir machen die Erfahrungen, dass es grundsätzlich immer schwieriger wird, geeignete Kandidaten für den Gemeinderat zu finden."

Auf einer Liste von politischen Parteien zu kandidieren, scheine für viele nochmals eine größere Hürde zu sein. Die gemeinsame Liste von Freien Wählern und CDU soll unter dem Namen "Gemeinsam für Spechbach (GFS)" ins Rennen gehen.

"Vor dem Hintergrund, dass in kleinen Gemeinden Kommunalpolitik keine Parteipolitik ist und sein sollte, ist diese Entscheidung in unserem Fall sicher folgerichtig. Auch um einer weiteren Zersplitterung von noch mehr Listen entgegenzuwirken", so Olbert, der aus beruflichen Gründen nicht mehr antritt. "Als bekennender Christdemokrat bedauere ich es trotzdem, dass es nach vielen Jahrzehnten in Spechbach keine eigene CDU-Liste geben wird."

Ralf Christ von der ULS berichtet hingegen, dass die Kandidatensuche "sehr entspannt" verlaufen sei. "Wie bereits bei der Kommunalwahl 2019 hatten wir keine Probleme, unsere Wunschkandidaten für unsere Wählervereinigung auf die Unabhängige Liste Spechbach zu bekommen", betont er. "Wir wurden auch vor dieser Wahl von Spechbacher Bürgern aktiv angesprochen und nach einem freien Platz auf unserer Liste gefragt."

Immer wieder habe man die Rückmeldung, dass sich die Menschen sehr gerne für unsere Gemeinde engagieren möchten, dies aber nicht als Mitglied einer Partei. "Diesen engagierten Bürger bietet unsere Wählervereinigung den idealen Raum, um als Gemeinderat oder in einem zu bildenden Ausschuss am Dorfgeschehen mitwirken zu können", so Christ. Alle drei ULS-Räte treten wieder an.

Anders bei der SPD, wie der frühere Bürgermeister Guntram Zimmermann vom Ortsverein berichtet. Die Suche nach Kandidaten sei nicht einfach, der bisherige SPD-Rat tritt aber wieder an. "Die Bundespolitik und die allgemeine politische Lage spielen hier sicher eine wesentliche Rolle", meint Zimmermann.

"Der Ortsverein konzentriert sich aber vor allem auf die kommunale Politik vor Ort und die hat wenig mit dem zu tun, was auf bundespolitischem Parkett geschieht." Trotzdem sei es für viele Interessenten einfacher, sich für eine Kandidatur auf einer Liste zu entscheiden, wenn keine politische Farbgebung vorhanden sei. Dies sei sicher auch bei allen anderen "alten" Parteien so der Fall.