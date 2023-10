Sandhausen. (luw) Es war das Thema, das in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats die höchsten Wellen schlug und das Gremium spaltete: Die beiden Jugendlichen Dominik Kuhlmann und Philip Weiß hatten einen Antrag auf Einrichtung eines Jugendgemeinderats eingereicht. Während sich SPD und GAL dafür aussprachen, haderten CDU und FDP damit, noch vor der Kommunalwahl im nächsten Frühjahr darüber abzustimmen.

Die Liberalen beantragten die Vertagung des Beschlusses auf einen Termin "in der zweiten Jahreshälfte 2024" – doch jetzt hat das Kommunalrechtsamt diese Entscheidung einkassiert: Eine Vertagung um solch eine lange Zeit ist nicht zulässig. Nun hat der Gemeinderat noch bis 30. November Zeit, um über den Antrag abzustimmen (siehe auch "Stimmen" unten).

Man habe "noch keine Erfahrungswerte" mit einem Jugendgemeinderat und "das geht uns zu schnell" – mit Aussagen wie diesen hatten CDU und FDP auf den Antrag des 17-jährigen Kuhlmann und des 16-jährigen Weiß in der September-Sitzung des Rats reagiert. Das sorgte bei den beiden politisch engagierten Jugendlichen – Kuhlmann ist Mitglied der SPD, Weiß bei den Grünen – für Enttäuschung.

Sie zeigten sich "bestürzt", zumal Details zur Ausgestaltung eines Jugendgemeinderats für jeden frei zugänglich seien. Und man könne sich dabei auch an umliegenden Kommunen wie Leimen oder Wiesloch orientieren, entgegneten sie. Ähnlich argumentierten SPD und GAL, die betonten, dass man hierbei "das Rad nicht neu erfinden" müsse.

Vorausgegangen war dieser Diskussion die Gründung eines Jugendforums durch die Verwaltung im September 2022. Auf Grundlage eines Gemeinderatsbeschlusses hatte Bürgermeister Hakan Günes damit ein Wahlversprechen eingelöst, die Jugend mehr zu beteiligen. Dabei hatte man sich bewusst für die losere Form eines solchen Forums entschieden, um nicht an regelmäßige Wahlen und Sitzungen gebunden zu sein.

Allerdings wuchs insbesondere auf Seiten von Kuhlmann und Weiß in den Monaten nach dem Aufakt die Unzufriedenheit über mangelnde Fortschritte in der Arbeit des Jugendforums: Es kam zu keinen weiteren Treffen in Präsenz, Meinungsverschiedenheiten zwischen den beiden Jugendlichen einerseits und der Verwaltung andererseits konnten auch in mehreren Gesprächen nicht endgültig ausgeräumt werden. Also sammelten Weiß und Kuhlmann die für einen Antrag im Gemeinderat notwendigen 20 Unterschriften bei weiteren jungen Sandhäusern und reichten diese im Rathaus ein.

Die beiden Antragsteller hatten kurz nach Vertagung der Abstimmung bereits Zweifel an der Zulässigkeit angemeldet und das Kommunalrechtsamt des Rhein-Neckar-Kreises um eine juristische Prüfung gebeten. Nun erklärte die Behörde auf Anfrage der RNZ in einer gemeinsamen Stellungnahme mit der Sandhäuser Gemeindeverwaltung: "Gemäß Paragraf 41a Absatz 2 der Gemeindeordnung haben Jugendliche die Möglichkeit, bei ihrer Gemeinde die Einrichtung einer Jugendvertretung zu beantragen."

Über diesen Antrag habe der Gemeinderat innerhalb von drei Monaten nach Antragseingang "endgültig zu entscheiden". Der Vertagung des am 21. Juni bei der Gemeindeverwaltung eingegangenen Antrags in der Ratssitzung am 25. September vorangegangen war demnach "eine Abstimmung zwischen der Gemeinde Sandhausen und dem Kommunalrechtsamt, dass eine Vertagung der Entscheidung grundsätzlich zulässig sei".

Dabei sei jedoch "die zeitliche Komponente außer Acht gelassen" worden: "Der Gesetzgeber hat hier zunächst eine Frist von drei Monaten für die Durchführung des Entscheidungsprozesses für ausreichend erachtet." Dabei sei "sicherlich von dem Idealfall einer durchgehenden, dreimonatigen Sitzungs- und Verwaltungstätigkeit zwischen Antrag und Entscheidung ausgegangen" worden.

Und weiter: "Fällt jedoch – wie hier geschehen – die Drei-Monats-Frist weitgehend in die sitzungsfreie und von Urlaubsabwesenheiten geprägten Sommerferienzeit, so halten wir es für vertretbar, diese Frist im Einzelfall angemessen zu verlängern, um so insbesondere den kommunalpolitischen Akteuren genug Zeit für ihre Entscheidungsfindung geben zu können." Daher habe das Kommunalrechtsamt mit der Sandhäuser Verwaltung vereinbart, "die in der Sitzung am 25. September beschlossene Vertagungsdauer zu verkürzen und bis spätestens November 2023 über den vorliegenden Antrag eine endgültige Entscheidung zu treffen".

Auf Nachfrage erklärte Landratsamtssprecher Ralph Adameit, dass dies eine Frist bis zum 30. November bedeutet. Regulär tagt der Gemeinderat bis dahin noch zweimal öffentlich. Die nächste Sitzung findet am Montag, 30. Oktober, ab 19 Uhr statt. Ob der Antrag hier schon auf der Tagesordnung stehen wird, ist noch nicht bekannt.

> Die Initiatoren des Antrags auf einen Jugendgemeinderat dürfen weiter hoffen. Die RNZ fragte nach, wie sie die Entscheidung des Kommunalrechtsamts aufgenommen haben. "Vielleicht zeigt der Gemeinderat nun Einsicht und beschließt die Errichtung eines Jugendgemeinderates", sagt Dominik Kuhlmann: "Sandhausen ist aus unserer Sicht momentan sehr jugendunfreundlich."

Philip Weiß (l.) und Dominik Kuhlmann wollen einen Jugendgemeinderat. Fotos: pop

Dies zu ändern, wäre aus seiner Sicht eine wichtige Aufgabe für einen Jugendgemeinderat. "Eventuell schafft es die Gemeinde, dieses Thema bereits im Oktober zu behandeln, das wäre sehr zu begrüßen." Philip Weiß findet es "bedauerlich", dass sich die Gemeinderäte "hier offensichtlich haben vor den Karren spannen lassen und so einen Antrag auf Vertagung stellen, welchem dann auch stattgegeben wird".

Und weiter: "Man könnte denken, ein Jugendgemeinderat bindet unglaublich viele Ressourcen in einer Verwaltung." Er hofft, dass sich nun alle Räte umfassend informiert haben, um in den nächsten Sitzungen entscheiden zu können.