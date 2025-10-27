Montag, 27. Oktober 2025

zurück
Plus Horrenberg/Balzfeld

Verschmelzung soll die Zukunft der Vereine sichern

Die SG Horrenberg und der DJK Balzfeld veranstalten ein Informationstreffen und haben dabei ein klares Ziel vor Augen.

27.10.2025 UPDATE: 27.10.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 52 Sekunden
Daniel Wulff von der DJK Balzfeld war einer der Referenten der Infoveranstaltung zur angedachten Verschmelzung mit der SG Horrenberg. Foto: Hans Joachim Janik

Horrenberg/Balzfeld. (RNZ) Wie können sich Sportvereine zukunftssicher aufstellen? Für die SG Horrenberg und die DJK Balzfeld lautet eine mögliche Antwort: Verschmelzung.

Unter dem Motto "Gestärkt durch Tradition - Zusammen für die Zukunft" informierten Peter Valencak, erster Vorstand der SG Horrenberg, und Daniel Wulff, Vorstand für Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation der DJK

(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.