Horrenberg/Balzfeld. (RNZ) Wie können sich Sportvereine zukunftssicher aufstellen? Für die SG Horrenberg und die DJK Balzfeld lautet eine mögliche Antwort: Verschmelzung.

Unter dem Motto "Gestärkt durch Tradition - Zusammen für die Zukunft" informierten Peter Valencak, erster Vorstand der SG Horrenberg, und Daniel Wulff, Vorstand für Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation der DJK