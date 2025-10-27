Verschmelzung soll die Zukunft der Vereine sichern
Die SG Horrenberg und der DJK Balzfeld veranstalten ein Informationstreffen und haben dabei ein klares Ziel vor Augen.
Horrenberg/Balzfeld. (RNZ) Wie können sich Sportvereine zukunftssicher aufstellen? Für die SG Horrenberg und die DJK Balzfeld lautet eine mögliche Antwort: Verschmelzung.
Unter dem Motto "Gestärkt durch Tradition - Zusammen für die Zukunft" informierten Peter Valencak, erster Vorstand der SG Horrenberg, und Daniel Wulff, Vorstand für Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation der DJK