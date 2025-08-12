Von Marion Gottlob

Schriesheim. Vor einem Jahr hatte das Hoffest mit dem Weingut Merkel mit rund 400 Gästen eine erfolgreiche Premiere gefeiert. "Das hat eingeschlagen wie eine Bombe", erinnert sich Michael Merkel.

So war bald klar, dass die Familie auch dieses Jahr zum Fest auf den Aussiedlerhof 15 einladen würde. Erneut fanden sich über 300 Gäste zu Musik und