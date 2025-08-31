Von Annette Steininger

Hirschberg. Von Tätowierungen bis hin zu Asylfragen: Andreas Stadler hat in seiner Zeit als ehrenamtlicher Richter am Verwaltungsgericht Karlsruhe schon einiges erlebt. Erst kürzlich ist der Leutershausener auf Vorschlag der FDP erneut zum ehrenamtlichen Richter bestellt worden. Die Wiederwahl für fünf Jahre erfolgte im Rahmen einer Sitzung des