Andreas Stadler hat als Richter schon spannende Fälle erlebt
Recht empfinden ist nicht immer Recht haben. Er ist seit 2010 ehrenamtlicher Richter am Verwaltungsgericht Karlsruhe.
Von Annette Steininger
Hirschberg. Von Tätowierungen bis hin zu Asylfragen: Andreas Stadler hat in seiner Zeit als ehrenamtlicher Richter am Verwaltungsgericht Karlsruhe schon einiges erlebt. Erst kürzlich ist der Leutershausener auf Vorschlag der FDP erneut zum ehrenamtlichen Richter bestellt worden. Die Wiederwahl für fünf Jahre erfolgte im Rahmen einer Sitzung des
