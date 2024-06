Von Edda Nieber

Hirschberg-Großsachsen. "Die Erfolgsgeschichte geht weiter", freute sich Bürgermeister Ralf Gänshirt und bezog sich damit auf die "Widda-Kerwe", die in diesem Jahr zum zweiten Mal stattfinden wird und ein abwechslungsreiches Wochenende verspricht. Von Freitag, 23. August, bis Montag, 26. August, wird es rund um die Sachsenhalle und auf dem Schulhof Grund und Möglichkeit zum Feiern, Zusammenkommen und Genießen geben.

"Die Resonanz war überwältigend", erinnerte sich Organisator Torsten Frohn an letztes Jahr, als er und ein Orgateam der Interessengemeinschaft (IG) Widda Kerwe die Veranstaltung erstmals auf die Beine stellten. Brauchtumsveranstaltungen wie diese seien wichtig und unabdingbar für die dörfliche Gemeinschaft, waren sich Frohn und Gänshirt einig, doch braucht es dafür auch ein engagiertes Team, dem der Bürgermeister im Namen der Gemeinde seine vollste Unterstützung versprach.

Obwohl schon der erste Anlauf ein großer Erfolg war und, so Frohn, für einige Gänsehautmomente gesorgt hatte, wird es in diesem Jahr einige Änderungen und Neuerungen geben. Sie müssten einfach noch ausprobieren und Erfahrungen sammeln, betonten die Organisatoren, die im Vorfeld viele stundenlange Sitzungen abhielten, um an Programm und Konzept zu tüfteln, das sie am Dienstag vorstellten. Eröffnet wird die Kerwe am Freitag um 18 Uhr, wie es sich gehört, mit einem Fassbieranstich.

Eine der Änderungen betrifft die rund 30 Quadratmeter große, überdachte und mobile Bühne der Sparkassenstiftung Starkenburg, die auf dem Parkplatz vor der Sachsenhalle aufgebaut wird. Sie steht im oberen Bereich und, anders als die kleine Bühne letztes Jahr, schräg zur Hallenwand, sodass der Schall gegen die Halle ausgerichtet ist. So sollen Beschwerden aus dem benachbarten Hohensachsen vermieden werden, die es zuvor vereinzelt gab. Wie sehr die Hallenwand den Schall allerdings reflektiert, ist noch unklar. Der bevorstehende Trainingshallenanbau und die Sanierung der Sachsenhalle werden in diesem Jahr noch kein Hindernis darstellen, so Gänshirt. Sobald es eine Baustelle gibt, müsse man sich über eine Ausweichlösung Gedanken machen, das sah er jedoch als kein großes Problem an.

Bis circa 1 Uhr wird es am Freitag- und Samstagabend Programm geben, diesmal jedoch nicht von zwei DJs hintereinander, sondern am Freitag zunächst mit Livemusik der ABI-Band aus Hemsbach ab 19.30 Uhr. Gegen 23.30 Uhr wird dann DJ Dennis den Abend abrunden.

Neben der Livemusik war es den Organisatoren auch wichtig, ein größeres Angebot für Kinder zu schaffen, nicht zuletzt, weil unter den Helfenden etwa 15 "Widda-Kerwe-Kids" sind. Und auch für die anderen Kinder aus dem Ort soll es zusätzlich etwas zum Vergnügungspark geben, der an den vier Tagen auf dem Grundschulhof aufgebaut wird und mit Karussell, Kasperletheater, "Twister" und Co. für ordentlich Spaß sorgt.

Zwischen den Auftritten von "Mr. Kunterbunt" am Samstag ab 15.30 Uhr wird die Kindertanzabteilung "Dance for Kids" des Turnvereins "Germania" (TVG) Großsachsen ihr Können zeigen. Ab 17.30 Uhr gehört die Tanzfläche dann bei der Kinderdisco eine Stunde lang den kleinen Gästen, bevor erneut DJ Dennis zu einem "Sommerdance" auflegen wird.

Der TVG ist nicht der einzige örtliche Verein, der an der Kerwe teilnehmen wird: Wie letztes Jahr werden die Landfrauen Großsachsen am Sonntag Kaffee und Kuchen verkaufen. Am Samstag übernimmt das der Musik- und Gesangverein (MGV) Großsachsen. Durch die Einbindung der Vereine erhoffen sich die Organisatoren eine noch größere Akzeptanz, mehr Zulauf und mehr Bezüge zum Ort.

Neben Kaffee und Kuchen ist auch sonst für ein großes und abwechslungsreiches kulinarisches Angebot gesorgt. Satchmo HotDogs, der auch bei der Premiere zugegen war, hat eigens einen Kerwe-Hotdog kreiert. Forschner’s im Schützenhaus aus Ladenburg wird ein Tagesessen sowie deftige Speisen anbieten, während es bei Scope Entertainment mit persischen Reisgerichten, Burgern und Mini-Galzone etwas exotischer zugeht. Für den süßen Abschluss werden die Bubble-Waffeln von "Zuckersüß" sorgen. Und im Vergnügungspark gibt es in diesem Jahr einen kleinen Biergarten. Für Getränke sorgen Erik’s Weinscheuer, das Weingut Raffl und die IG "Widda Kerwe". Am Sonntag wird es ab 11 Uhr einen Frühschoppen geben, begleitet von den Jagdhornbläsern Schriesheim und den Kurpfälzer Alphornbläsern. Darauf folgt ein Auftritt der Katholischen Kirchenmusik (KKM) Ober-Abtsteinach mit Sängerin. Eventuell gibt es auch einen Gottesdienst, so Frohn, das sei aber noch nicht sicher. Der gesamte Bereich werde an diesem Wochenende als Cannabisverbotszone ausgeschildert, betonte der Organisator.

Mit dem breit gefächerten Programm und einem Montag, der ganz dem Vergnügungspark gehört, steht einem gelungenen zweiten Mal nichts mehr im Wege. Die Kerwe belebe die Gemeinde, fand Gänshirt, und hoffte schon jetzt auf viele Wiederholungen. Bald wird man in den sozialen Medien der IG einen Trailer mit Eindrücken aus dem letzten Jahr sehen und an einem Gewinnspiel teilnehmen können, was die Vorfreude sicherlich noch mal steigert. Gänshirt meinte aber, das sei dieses Jahr noch kein Thema, sollte es irgendwann dazu kommen, müsse man sich eine Ausweichlösung überlegen.