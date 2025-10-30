Wenn aus Kindern Artisten werden
Dann ist wieder Mit-Mach-Zirkus in der Turnhalle Großsachsen. Kinder üben für ihren großen Auftritt am Donnerstag.
Von Heike Warlich
Hirschberg-Großsachsen. Es ist der zweite Tag beim Mit-Mach-Zirkus, und Emily weiß schon ganz genau, was sie am Donnerstag bei der großen Aufführung für die Eltern in der Alten Turnhalle zeigen wird. "Ich werde zusammen mit meiner Freundin Jara am Trapez auftreten", erzählt die Neunjährige.
Sie ist zum ersten Mal beim Ferienangebot dabei, das der