Stimmungsvoller Auftakt der Storchekerwe in Leutershausen
Jetzt muss nur noch das Wetter halten. Es gab Andrang bei den Fahrgeschäften. Die T-Band brachte die Gäste in Schwung.
Von Nicoline Pilz
Hirschberg-Leutershausen. Zünftige Festzeltklänge wehen am Freitagabend über den gar nicht so kleinen Vergnügungspark auf dem Gelände der Martin-Stöhr-Grundschule. Irgendwas mit "wenn die Morgensonne lacht" ist zu verstehen – und gutes Wetter ist auch der IG Storchekerwe für diesen Auftakt der 40. Kerwe zu wünschen.
Tobias Rell traut dem Frieden
