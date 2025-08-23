Von Annette Steininger

Hirschberg. Wer ein Bürogebäude betritt, rechnet nicht unbedingt damit, gleich am Eingang ein ganzes Regal voller Gummistiefel vorzufinden. Und doch geben sie im Fall der Firma Rifcon einen ersten Hinweis darauf, dass hier weit mehr passiert als nur reine Büroarbeit. Seit 25 Jahren gibt es das Unternehmen nun schon, das im Gewerbepark seinen Hauptsitz