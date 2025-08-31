Sonntag, 31. August 2025

Richard Mays Geburtstag wird im nepalesischen Kinderhaus gefeiert

Der Leutershausener ist wieder auf sozialer Mission unterwegs. Seinen 82. begeht er in Südasien mit Kindern und Freunden.

Rund 180 Kinder werden in den Kinderhäusern von „Prisoner’s Assistance Nepal“ in Kathmandu und Sankhu betreut. Einer ihrer großen Unterstützer ist Richard May (3.v.li.). Foto: Kirsten May

Von Annette Steininger

Hirschberg/Kathmandu. Wenn es um Nepal geht, dann ist Richard May nimmermüde. Der 81-Jährige trinkt beim Gespräch mit der RNZ seinen Cappuccino stilecht auch im T-Shirt mit Nepal-Schriftzug. Wenn er über seine bevorstehende Reise in das entfernte Land spricht, dann leuchten die Augen des Seniors aus Hirschberg-Leutershausen. "Ich freue mich wirklich

