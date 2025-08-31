Von Annette Steininger

Hirschberg/Kathmandu. Wenn es um Nepal geht, dann ist Richard May nimmermüde. Der 81-Jährige trinkt beim Gespräch mit der RNZ seinen Cappuccino stilecht auch im T-Shirt mit Nepal-Schriftzug. Wenn er über seine bevorstehende Reise in das entfernte Land spricht, dann leuchten die Augen des Seniors aus Hirschberg-Leutershausen. "Ich freue mich wirklich