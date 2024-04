Von Annette Steininger

Hirschberg-Großsachsen. Das Stoppelacker-Festival beim Reisig-Hof in der Lobdengaustraße 26 hat inzwischen Kultstatus. Schon jetzt ist bei vielen die Vorfreude groß auf die beiden Wochenenden, 16. und 17. August sowie 23. und 24. August, wenn insgesamt vier Bands für Stimmung auf dem von illuminierten Anhängern umgebenen Acker sorgen. Und es wird einige Neuerungen geben, wie Karin und Hermann Reisig im Pressegespräch verkünden.

So werden die Reisigs ab sofort das Stoppelacker-Festival allein wuppen, ohne Mitveranstalter VoiceArt. Schwiegersohn Franz Kain ist mit anderen Projekten, beispielsweise den "Spitzklickern", gut beschäftigt, erzählt Karin Reisig. "Und er wollte das Ganze sehr professionell gestalten, wir wollen aber vor allem den familiären Charakter betonen", sagt Hermann Reisig.

Auch neu: Die Bühne des RNF-Showtrucks, der es nicht mehr durch den TÜV geschafft hat, ist nicht mehr dabei. "Aber wir haben natürlich eine Bühne gemietet", erzählen Reisigs. Bis zu 1000 Zuschauer pro Abend können das Geschehen dort verfolgen.

Der "Chef", Hermann Reisig, hört sich stets im Vorfeld alle Bands ganz genau an, der Funke muss überspringen, sagt er, sie müssen mit Herzblut dabei sein. So wurde er auch für dieses Jahr fündig. Und auf die Wünsche des Publikums, das mit einem QR-Code im vergangenen Jahr an einer Umfrage teilnehmen konnte, ist er eingegangen.

So ist diesmal mit "Die Bande" erstmals eine Partyband dabei, ein häufig genannter Wunsch. "Da kann man dann richtig feiern, das ist auch etwas, das die Jüngeren ansprechen dürfte", meint Hermann Reisig schmunzelnd.

Viele wünschten sich auch Bon-Jovi-Hits, die in diesem Jahr ebenfalls zu hören sind. Und wahrscheinlich wird auch Hermann Reisig wieder die Bühne entern.

> Den Auftakt machen am Freitag, 16. August, AB/CD und "Ministry of Rock". AB/CD war vor zwei Jahren schon da und begeisterte mit den größten Hits von AC/DC. "Drei der Band-Mitglieder haben Ministry of Rock gegründet, da habe ich sie angesprochen, ob sie die Auftritte hier kombinieren könnten", erzählt Hermann Reisig. Die Jungs waren angetan, und so kommt es in Großsachsen zur Premiere. Erstmals werden die Programme kombiniert, neben Hits von AC/DC werden auch solche von Deep Purple, Guns N’ Roses oder Metallica zu hören sein. "Das wird ein richtiges Ereignis", freut sich Reisig.

> Am Samstag, 17. August, wird die ABBA-Tributeband "BABA Explosion" die schönsten Hits der Schweden-Combo zum Besten geben. "Die sind nah dran am Original und haben doch ihre ganz eigene Art zu spielen", schwärmt Hermann Reisig. Bei ihrem letzten Auftritt auf dem "Stoppelacker" sorgten sie für volles Haus.

> Am Freitag, 23. August, lässt dann "Die Bande" den Stoppelacker beben. Laut Reisig spielt die Gruppe Ballermann- und Oktoberfest-Hits.

> Und am Samstag, 24. August, zaubert "Bounce" Jon Bon Jovi auf den Stoppelacker. "Der Sänger ist schon ein Schnuckelsche", meint Hermann Reisig schelmisch. "Er sieht wirklich aus wie der junge Jon Bon Jovi", findet Karin Reisig.

Info: Der Einlass ist jeweils um 18.30 Uhr, Konzertbeginn um 20 Uhr. Es werden Bratwürste, belegter Fleischkäse und belegte Laugenstangen angeboten. Zudem gibt es eine Cocktail-Bar. Karten gibt es im Hofcafé Reisig, Telefon 06201/51951. Ein Ticket kostet 28 Euro, ab zwei Veranstaltungen zahlt man 26 Euro pro Ticket. Die Veranstaltungen finden bei jedem Wetter statt – außer bei Unwetterwarnung.