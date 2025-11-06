Von Annette Steininger

Hirschberg. Aus Sicht der Gemeinderäte Werner Volk (FW), Alexander May (FW), Thomas Götz (CDU) und Thomas Scholz (SPD) war die Veranstaltung der Bürgerinitiative Hirschberg gegen Flächenverbrauch am vergangenen Donnerstag "ein Abend zum Vergessen". Wie bereits berichtet, hatte die BI den früheren Bürgermeister von Illingen, Armin König, als