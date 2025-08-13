Von Christina Schäfer

Hirschberg-Leutershausen. Das kleine Werkzeug dringt in den Boden ein. Ein kurzer Druck auf den Stiel, schon hebt sich das kleine Büschel Unkraut empor, ehe sich eine Hand und das Grün samt seiner winzigen Wurzel aus dem Kiesel hebt. Es ist Samstagmorgen, 10.30 Uhr. Im Bibelgarten wird gegärtnert. Andrea Müller-Bischoff hat dem Team zuvor eine