Mit einem Buchschrank im Pfarrhaus fing Story der KÖB an
Nun feiert die Einrichtung 100-Jähriges. Am Freitag gibt es eine Jubiläumslesung.
Von Christina Schäfer
Hirschberg-Leutershausen. Ingrid Scholz und Helga Wagner kommen auf insgesamt 40 Jahre Erfahrung in der Katholischen Öffentlichen Bücherei (KÖB). Sie haben etliche schwierige Zeiten miteinander bewältigt. Erst Corona, die das Team mit Bring-Diensten überstanden hat.
Dann der Umbau des Kindergartens und Gemeindesaal samt einem Bauzaun vor dem