Freitag, 24. Oktober 2025

zurück
Plus Hirschberg-Leutershausen

Mit einem Buchschrank im Pfarrhaus fing Story der KÖB an

Nun feiert die Einrichtung 100-Jähriges. Am Freitag gibt es eine Jubiläumslesung.

24.10.2025 UPDATE: 24.10.2025 04:00 Uhr 3 Minuten, 5 Sekunden
Ingrid Scholz (l.) und Helga Wagner bilden das Leitungsduo der KÖB. Zusammen mit einem Team von insgesamt acht Personen bringen sie sich ehrenamtlich in der Bücherei ein. Foto: cis

Von Christina Schäfer

Hirschberg-Leutershausen. Ingrid Scholz und Helga Wagner kommen auf insgesamt 40 Jahre Erfahrung in der Katholischen Öffentlichen Bücherei (KÖB). Sie haben etliche schwierige Zeiten miteinander bewältigt. Erst Corona, die das Team mit Bring-Diensten überstanden hat.

Dann der Umbau des Kindergartens und Gemeindesaal samt einem Bauzaun vor dem

(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.