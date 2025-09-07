Von Christina Schäfer

Hirschberg-Leutershausen. Er ist ein Kulturgut an der Badischen Bergstraße. Und in jedem Frühjahr bezaubert er Besucher mit seinen zartrosa-farbigen oder auch schneeweißen Blüten. Doch das ist nicht der Grund, warum sich im Bibelgarten ein Mandelbaum findet. Sowohl der Baum als auch seine Blüte und sogar seine Frucht sind in der Bibel zu finden.

Auf dem Schild zum Baum ist dabei jene Stelle aus dem vierten Buch Mose zitiert, in der Aarons Stab erblüht und Mandeln trägt. Sucht man nach einer Deutung dieser Bibelstelle, so geht es um die Symbolik, die sich daraus ableitete: "Das Wunder, dass ein dürrer Stab blühen könne, wurde zum Sinnbild der Unbefleckten Empfängnis, der reinen Jungfräulichkeit der Gebärerin."

Daher heißt es auch, dass Christus in Marien gezeugt wurde, wie der Mandelkern sich in der unverletzt bleibenden Mandel bilde.

In der christlichen Symbolik wird die Mandel zudem als Sinnbild für Christus und den geistigen Frühling angesehen, da sie im Neujahr blüht. Mit seiner Blüte früh im Jahr, die noch fast dem Winter trotzt, wundert es Andrea Müller-Bischoff nicht, dass der Mandelbaum zum Symbol für Zuversicht und neues Leben nach dem Winter wurde.

Sie verweist in diesem Zusammenhang auf Tu BiSchvat, das jüdische Neujahrsfest der Bäume, in dessen Rahmen auch der Mandelbaum gefeiert wird. Traditionell findet es im Januar oder Februar statt. In der christlichen Kunst ist die Mandel zumindest in ihrer Form zu finden. "Dabei handelt es sich um einen mandelförmigen Heiligenschein, der die gesamte Figur umgibt und bevorzugt auf Christus als Herrscher über die Welt oder Maria angewandt wurde", erklärt Andrea Müller-Bischoff.

Es gibt aber noch eine zweite Bibelstelle zur Mandel, die sich im Buch Genesis findet. Dort heißt es: "Da sprach ihr Vater Israel zu ihnen: Muss es denn doch sein, so macht es so: Nehmt in eure Säcke von den berühmtesten Erzeugnissen des Landes und bringt sie dem Mann zum Geschenk: ein wenig Balsam, ein wenig Honig, Tragakanth und Ladanum, Pistazien und Mandeln."

Die Frucht sei seit dem Altertum eine begehrte Delikatesse und Süßigkeit, darauf weise schon der lateinische Namenszusatz hin – Prunus dulcis, süß, geht Andrea Müller-Bischoff auf eine noch ganz andere Betrachtung ein: die kulinarische. Im Gegensatz zur Süßmandel steht allerdings die Bittermandel. Als Aroma gerne in Kuchen eingesetzt, enthält die pure Frucht Blausäure, dessen Kaliumsalz als Zyankali bekannt ist. An dieses Gift denken italienische Brautpaare hoffentlich nicht.

Gemäß einem alten Hochzeitsbrauch, so erzählt Andrea Müller-Bischoff, schenken sie nämlich ihren Gästen fünf Mandeln, die für ebenso viele Wünsche stehen: "Fruchtbarkeit, Gesundheit, Glück, Langlebigkeit und Reichtum", führt Müller-Bischoff aus.

Der Baum kommt im Übrigen ursprünglich aus Südwestasien. Hier wurde er schon vor 4000 Jahren, vielleicht sogar 5000 Jahren, im damaligen Persien angebaut. Nach Europa gelangte er angeblich durch Alexander den Großen, der ihn nach Griechenland gebracht haben soll.

Die Römer exportierten die Mandel später nach Italien und nutzten sie als Medizin und zur Herstellung von Hautpflegeprodukten. Auch heute noch ist Mandelöl beispielsweise in Cremes oder Badeöl zu finden. Mit spanischen Franziskanermönchen gelangte der Mandelbaum schließlich bis nach Kalifornien in die Neue Welt. Hier wird er auch heute noch angebaut – und der Sonnenstaat im Westen der USA zählt dabei zu einem der bedeutsamsten Produzenten der Mandel.