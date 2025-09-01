Bis tief in die Nacht wurde bei der Widda Kerwe getanzt und gefeiert
DJ Dennis ist von Anfang an dabei und heizte der Menge richtig ein. Der Spielmannszug und "Mr. Kunterbunt" sorgten für Unterhaltung.
Von Meike Paul
Hirschberg-Großsachsen. Ein Cocktail in leuchtendem Grün, garniert mit einem sauren Apfelring – er war am Wochenende der heimliche Star der Großsachsener Widda Kerwe. Der "Widda Spritz", eine Eigenkreation des Vereins, wurde zum ersten Mal ausgeschenkt und entwickelte sich sofort zum Renner. Inspiriert vom bekannten Aperol, aber eben in der typisch
