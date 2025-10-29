Bäckermeister und Grünen-Vorsitzender wird 70
Thomas Herdner hat ein Herz für die Natur. Und ein Talent als Fußballer.
Hirschberg-Großsachsen. (ans) An den Grünen schätzt er die Art und Weise, wie sie zu Entscheidungen kommen, die basisdemokratischen Elemente und den Nachhaltigkeitsgedanken. Dies und die Idee, sich gleichermaßen für das Wohl von Natur und Mensch zu engagieren, gefällt Thomas Herdner besser als bei anderen Parteien.
Der GLH-Altgemeinderat, Vorsitzender des Ortsverbandes von Bündnis