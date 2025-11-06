Donnerstag, 06. November 2025

Plus Hirschberg

Gemeinde ist bei der Energie "auf gutem Weg"

Kliba stellte Energiebericht 2024 für kommunale Gebäude im Ausschuss vor. Der Stromverbrauch der Straßenbeleuchtung deutlich gesunken.

06.11.2025 UPDATE: 06.11.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 15 Sekunden
Für das Wärmenetz rund um den evangelischen Kindergarten Leutershausen (Bild) und die Schule wird ein Wärmezähler empfohlen. Foto: Dorn

Von Annette Steininger

Hirschberg. Eine "durchaus positive Entwicklung" formulierte Bürgermeister Ralf Gänshirt als Fazit aus dem Energiebericht 2024, den die Klimaschutz- und Energie-Beratungsagentur Heidelberg – Rhein-Neckar (Kliba) für die kommunalen Gebäude erstellt hatte.

Er freute sich über die "konstanten Werte". Und darüber, dass sich die Umstellung der

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Annette Steininger
Redakteurin
zu unseren Autoren  
