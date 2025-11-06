Von Annette Steininger

Hirschberg. Eine "durchaus positive Entwicklung" formulierte Bürgermeister Ralf Gänshirt als Fazit aus dem Energiebericht 2024, den die Klimaschutz- und Energie-Beratungsagentur Heidelberg – Rhein-Neckar (Kliba) für die kommunalen Gebäude erstellt hatte.

Er freute sich über die "konstanten Werte". Und darüber, dass sich die Umstellung der