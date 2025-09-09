Diese Vereine sorgen für ausreichend Wasser auf den Feldern
Ein richtiges Vereinsleben gibt es hier nicht: Bei den Beregnungsvereinen handelt es sich um wichtige Zweckgemeinschaften.
Von Heike Warlich
Hirschberg. Diese Vereine sind vermutlich zahlenmäßig die kleinsten in Hirschberg, dafür gibt es sie gleich zweimal: In Leutershausen und Großsachsen sorgen die jeweiligen Beregnungsvereine für die Bewässerung von Feldern und Äckern, von Obstgehölzen ebenso wie von Nutzpflanzen und Beerenobst.
Ein Vereinsleben im Sinne von Ausflügen,
