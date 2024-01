Von Annette Steininger

Hirschberg. Große Themen sind aus Sicht von FDP-Fraktionsvorsitzendem Oliver Reisig im vergangenen Jahr eingetaktet worden. Doch auch in 2024 stehen gewichtige Entscheidungen an. Warum es aus seiner Sicht dennoch keinen Bürgerentscheid zu einem Neubaugebiet geben sollte, erzählt er im RNZ-Interview. Und verrät auch, mit was die FDP wahrscheinlich in