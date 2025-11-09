Sonntag, 09. November 2025

Plus Hilfe in der Ferne

Dossenheimer helfen nach Erdbeben auf Philippinen

Der Verein "Hilfe zur Selbsthilfe" verteilte Reis. Ein Ehepaar erlebte einen Taifun.

09.11.2025 UPDATE: 09.11.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 49 Sekunden
Ein Plakat in Cebu-City weist auf die Reisverteilung („Rice Distribution“) des Dossenheimer Vereins hin. Foto: privat

Von Doris Weber

Dossenheim. Erst das Erdbeben, jetzt der Taifun: Die Philippinen kommen nicht zur Ruhe. Der Verein "Hilfe zur Selbsthilfe" sieht sich in seinem Engagement bestätigt, das unbürokratisch schnelle Hilfe beinhaltet. Sein Ehrenvorsitzender Helmut Merkel hält sich gerade mit seiner Frau Inday zu einem Familienbesuch dort auf.

Eine Verteilung von Reis, auf

