Eppelheim. (cm) Heidelberg steckt tief in der Haushaltskrise. Das Regierungspräsidium hat den Haushaltsplan für dieses und nächstes Jahr gekippt und Einsparungen von mindestens 70 Millionen Euro gefordert.

Wie geht es den Kommunen im Umland? Die RNZ hat in Eppelheim nachgefragt. Stadtsprecherin Annette Zietsch gibt Auskunft.

Wie beurteilen Sie die aktuelle und