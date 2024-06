Heddesheim. (RNZ) Es war im Sommer 1974, als der Heddesheimer Badesee zum ersten Mal seine Pforten öffnete. Damit steht ein Wiegenfest vor der Tür. Die Gemeinde freut sich, dass der Badesee nun sein 50-jähriges Bestehen feiert. Zur Feier dieses besonderen Anlasses veranstaltet die Kommune eine Jubiläumswoche vom 29. Juli bis zum 3. August.

Für die Feier haben sich die Gemeindeverwaltung und mehrere Partner wie Vereine, die VHS und die Kioske einiges einfallen lassen. Während dieser Woche wird es zahlreiche Veranstaltungen und Aktivitäten geben, darunter eine Poolparty mit dem Veranstalter "H2O Fun Events", das Sommerfest am See mit der Coverband "The Groove Generation" sowie zahlreiche Familien- und Sportaktivitäten.

Die Gemeinde lädt alle dazu ein, an der Jubiläumswoche teilzunehmen und gemeinsam mit ihr zu feiern: "Wir freuen uns auf eine Woche voller Spaß, Unterhaltung und Erinnerungen."

Das Programm im Einzelnen:

Montag, 29. Juli

> 8.15 Uhr: "Yoga statt Espresso", Treffpunkt: Aktionswiese,

> 10 bis 14 Uhr Bewegungsparcours und Slackline, Treffpunkt: Pavillon Nr. 1,

> 10 bis 14 Uhr Quiz auf der Wiese, Treffpunkt: Pavillon Nr. 2,

> 10 bis 14 Uhr Kindermalen, Treffpunkt: Pavillon Nr. 3,

> 10 bis 14 Uhr Fußball auf der Wiese, Treffpunkt: Beachvolleyballfeld,

> 15 bis 17 Uhr Tennis auf der Wiese, Treffpunkt: Aktionswiese,

> 16 bis 19.30 Uhr Beachvolleyball, Treffpunkt: Beachvolleyballfeld,

> 14 bis 19.30 Uhr Spikeball auf der Wiese, Treffpunkt: Aktionswiese.

Dienstag, 30. Juli

> 8.15 Uhr Aqua-Fitness, Treffpunkt: Nichtschwimmerbecken,

> 15.30 bis 18.30 Uhr Spiele-Ausleihe am Heddesheimer Badesee, Treffpunkt: Aktionswiese,

> 18 Uhr Zumba, Treffpunkt: Aktionswiese.

Mittwoch, 31. Juli

> 8.15 Uhr Aqua-Fitness, Treffpunkt: Nichtschwimmerbecken,

> 15 bis 18 Uhr Bootsfahrten, Treffpunkt: "Bootsfahrt",

> 15 bis 18 Uhr Schnuppertauchen, Treffpunkt: Nichtschwimmerbecken,

> 15 bis 18 Uhr Erste Hilfe für Kinder, Treffpunkt: abgesperrtes Areal Nr. 1.

Donnerstag, 1. August

> 8.15 Uhr Atem, Meditation und Entspannung, Treffpunkt: Aktionswiese,

> 14 Uhr Infostand und Spiele zum Thema Fische, Treffpunkt: Aktionswiese,

> 16 Uhr Lounge-Musik, Treffpunkt: Kiosk Badesee.

Freitag, 2. August

> 8.15 Uhr Aqua-Fitness, Treffpunkt: Nichtschwimmerbecken,

> 12 bis 17 Uhr Poolparty mit dem Veranstalter H2O Fun Events,

> 19 Uhr Salsa-Abend, Treffpunkt: Minigolfkiosk.

Samstag, 3. August

> 20 Uhr Sommerfest am See mit der Coverband "The Groove Generation" (Einlass Haupteingang 18 Uhr, Eintritt 15 Euro, Vorverkauf am Badesee, im Rathaus und im Internet unter www.heddesheim.de/etickets.

Info: Vollständige Programm unter www.heddesheim.de/50jahrebadesee.