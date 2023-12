Von Volker Endres

Schriesheim/Mannheim. Wegen Vergewaltigung und gefährlicher Körperverletzung – die Tat ereignete sich in Schriesheim – verurteilte das Landgericht Mannheim einen 31-jährigen Mann, der zuletzt in Dossenheim gewohnt hatte, zu einer Haftstrafe von fünf Jahren und drei Monaten. Verbüßen muss er davon zunächst allerdings nur 18 Monate, danach wird er in einer