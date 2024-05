Hirschberg-Großsachsen. (ans) Jetzt ist es amtlich: Nachdem bereits der evangelische Kirchengemeinderat einer Besetzung der Pfarrstelle in Großsachsen mit Kenneth Fleming zugestimmt hat, wurde nun die Entscheidung der Landeskirche gefällt.

Das bestätigte Stefan Herholz, Pressesprecher bei der Evangelischen Landeskirche in Baden: "Dr. Kenneth Fleming wird zum 1. Juli 2024 als Pfarrer auf die Pfarrstelle in Hirschberg-Großsachsen berufen."

Aktuell ist der aus Edinburgh in Schottland stammende Nachfolger von Friedel Goetz noch in Baden-Baden tätig. Dass es ihn nun an der Bergstraße zieht, hat auch private Gründe: Seine Frau Ute Jäger-Fleming übernimmt hier das Dekanat.