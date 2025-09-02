Von Edda Nieber

Hirschberg-Großsachsen. Da steht er, Torsten Frohn, Vorsitzender des Vereins Großsaasemer Widda Kerwe. Im strömenden Regen unter dem schützenden Dach des Ausschankwagens. Er sieht glücklich aus, erleichtert, erschöpft.

Der Ausschankwagen ist eins der wenigen Dinge, die noch auf dem Parkplatz der Sachsenhalle stehen und davon zeugen, dass dort bis