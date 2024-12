Hirschberg-Großsachsen. (ans) So mancher Hirschberger wunderte sich, warum die BFT-Tankstelle in Großsachsen eine Woche lang zu hatte. Seit Freitagmittag ist sie wieder in Betrieb. Hintergrund war eine noch ausstehende Genehmigung des Landratsamts, wie Ralf Schönholz, Bereichsleiter Tankstellen bei der betreibenden Firma Minera, auf RNZ-Anfrage erläuterte.

Diese war erforderlich, weil