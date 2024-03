Von Armen Hesse



Wiesloch. Die eigene Herkunft musikalisch in einem Gemeinschaftsprojekt ausdrücken und Toleranz zwischen Kulturen fördern: Mit diesem Gedanken begann an der Esther-Bejarano-Gemeinschaftsschule in Wiesloch zu Jahresbeginn ein Projekt, das nun seinen Abschluss in einem "Klassensong" fand, ein von den Schülern geschriebenes Lied.

Klassenlehrerin Caroline Bertomeu hatte von ähnlichen Projekten an anderen Schulen gehört und daraus die Idee entwickelt, es an der von ihr unterrichteten Vorbereitungsklasse an der Gemeinschaftsschule umzusetzen. Schülern, die neu in Deutschland sind, soll dort der Übergang in die Regelklassen erleichtert werden. "Es ist eine Klasse mit jungen Menschen aus verschiedenen Ländern", so Bertomeu. "VK – bunt wie ein Regenbogen", lautet passenderweise auch der Anfang des Refrains, den die Vorbereitungsklasse gemeinsam erarbeitet hat.

Die kulturelle Vielfalt sei es gewesen, die den "Klassensong" inspiriert habe, sagte Bertomeu, und so fanden Jugendliche aus Afghanistan, Griechenland, Russland, der Slowakei, der Türkei und der Ukraine eine Möglichkeit, sich selbst und ihre Herkunft auszudrücken. "Das hat gut zu den Wochen gegen Rassismus gepasst, die gerade stattfinden." Unterstützt wurde das Projekt durch die Partnerschaft für Demokratie Wiesloch und gefördert durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Rahmen des Bundesprogramms "Demokratie leben".

Musikproduzent Daniel Mudrack aus der „Alten Zigarrenfabrik“ erarbeitete mit der Vorbereitungsklasse das Stück und gab Hinweise für die Aufnahme im Studio. Foto: privat

Es war im Januar, als die 20 Jugendlichen begannen. Bertomeu hatte im Vorfeld Kontakt zu Daniel Mudrack aufgenommen, einem Musikproduzenten, der in der "Alten Zigarrenfabrik" in Sandhausen tätig ist. Sofort habe er sich bereit erklärte, das Projekt zu begleiten.

Bertomeu und ihre Kollegin Karin Westers, auch Lehrerin in der Vorbereitungsklasse, unterstützten von da an nur noch, schließlich sollte es ein Klassenprojekt werden. "Es kamen anspruchsvolle Ideen von den Schülern", berichtete Bertomeu. Im Vorfeld habe man gemeinsam Ideen gesammelt, so Westers. Dabei sei die thematische Ausrichtung deutlich geworden. "Es sollte darum gehen, wie es ist, neu in Deutschland zu sein, um die Sorgen und Ängste, die die Kinder haben", erklärte Bertomeu.

Die Strophen des Liedes sind in den jeweiligen Muttersprachen gehalten, der Refrain in deutscher Sprache. "Wir waren schon zusammen in einer Klasse", sagte die 13 Jahre alte Elsa aus Albanien. "Aber es war interessant, mit anderen darüber zu sprechen und mehr über sie zu erfahren." "Wenn man das zusammen macht, ist es einfacher", schloss sich Madina an. Sie ist 15 Jahre alt und kommt ursprünglich aus Afghanistan.

Wirklich Gesangserfahrung hatte vor dem Projekt kaum jemand. Der 14-jährige Jorgen war erst vor etwas mehr als einem Monat aus Albanien gekommen und nahm auf Englisch am Gespräch teil. Zunächst sei er ängstlich gewesen, aber das habe sich schnell gelegt. "Ich war schon schüchtern", ergänzte Madina. Nicht anstrengend fand der elfjährige Erik aus Albanien das Singen, ihm habe es direkt Spaß gemacht.

Schwieriger sei da schon das Schreiben der Strophen gewesen, gab er zu. Wie man einen Text schreibt, haben sie alle nicht gewusst, sagte Medina weiter. Insbesondere dabei habe die Arbeit in der Gruppe geholfen.

Beim Refrain halfen dann vor allem Bertomeu und Westers der Klasse. Der sei schließlich auch in deutscher Sprache verfasst. "Auf Deutsch kenne ich einfach viele Wörter aus meiner Muttersprache nicht", erzählte Erik. "Es ist schwierig, zu sagen, was man ausdrücken will", empfand es auch Elsa.

Gemeinsam haben sie die Texte aus den jeweiligen Sprachen ins Deutsche übersetzt und besprochen, damit alle Schülerinnen und Schüler die Zeilen der jeweils anderen verstehen konnten. "Das hilft für die deutsche Sprache", sagte Madina. "Für den Refrain haben sie dann gemeinsam überlegt, was ist mir wichtig, was ist wichtig für uns", erklärte Bertomeu den Prozess. Natürlich sei es emotional mitunter herausfordernd gewesen, aber gerade die Möglichkeit, sich des Themas über einen kreativen Zugang zu nähern, habe es leichter gemacht, berichtete Jorgen.

Anschließend ging es ins Studio. Gleich viermal besuchte die Klasse den "Schallraum". Daniel Mudrack leitete sie an, aber auch hier durften die Jugendlichen entscheiden. Am Ende haben sie sich für einen der beliebten Popmusik aus Korea ähnlichen Klang entschieden. Während eine Gruppe am Einsingen der Strophe war, durfte die andere im Regieraum sein, Tipps haben sie nicht nur von Mudrack erhalten, sondern sich auch gegenseitig unterstützt.

Auch wenn das eine neue Situation gewesen sei, sagte Jorgen, sei es leichter gewesen, die Strophen zu singen. "Wir fühlten uns sicherer dabei", sprach Madina über die Erfahrung. "Am Anfang war es komisch, vor den anderen zu singen", erklärte Elsa, "aber beim zweiten oder dritten Mal war es dann leichter." Auch beim Aufnehmen sei auf die Bedürfnisse aller eingegangen worden. Wer nicht singen wollte, musste auch nicht. "Am Ende haben aber alle zusammen getanzt, wenn die anderen gesungen haben."

"Das war eine schöne Erfahrung", sagte Madina. "So etwas habe ich zum ersten Mal gemacht." Eine Bereicherung hatte es werden sollen, so Westers, und das sei gelungen. Die Schule stelle sich immer die Frage: "Wie können wir zusammenwachsen?"

Die Klasse wollte passenderweise ausdrücken: "Ich habe eine neue Heimat hier gefunden, eine neue Sprache." Das beziehe sich auf die Schule, auf das Umfeld, aber vor allem auf das Klima innerhalb der Vorbereitungsklasse, so Bertomeu. Insbesondere der Refrain drückt dieses Gefühl aus: "VK – zusammen sind wir ein neues Zuhause", und weiter, "VK – mit der Liebe in unserem Herzen, VK – vergehen unsere ganzen Schmerzen".

Am Mittwoch und Donnerstag wurde der Song vor dem Kollegium und einigen Mitschülerinnen und -schülern vorgestellt. Neugierig seien sie davor gewesen, wie es ankommen würde. "Ich bin sehr nervös", gab Elsa zu. "Aber wir freuen uns auch", sagte Madina. "Am Ende waren sie sehr, sehr stolz", berichtete Bertomeu. "Es wurde sehr positiv wahrgenommen."

Für sie sei es besonders schön gewesen, sagte die Lehrerin. "Wenn man die Klasse so lange begleitet, baut man schon ein besonderes Verhältnis zu den Jugendlichen auf. Im Projekt hat am Ende jeder einen Platz gefunden." Eine Fortsetzung auf die ein oder andere Weise sei nicht ausgeschlossen.