Philip Weiß kam zu spät in die Schule, weil so viele gratuliert haben
Der GAL-Politiker wurde in den Gemeinderat gewählt, bevor er das Abitur gemacht hat. Das hat er nun auch in der Tasche.
Für die Grüne Alternative Liste im Sandhausener Gemeinderat
Region Heidelberg. (yhug) Über ein Jahr ist die letzte Kommunalwahl in der Region her. In vielen Gemeinderäten sitzen seitdem neben langjährig erfahrenen auch junge Menschen, die die politischen Prozesse in ihren Gemeinden mitgestalten. Die RNZ hat mit den vier jüngsten Gemeinderatsmitgliedern über ihre Erfahrungen in der Kommunalpolitik gesprochen – über ihre Motivationen, Überzeugungen,
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+