Dossenheim führt Steuer für Zweitwohnsitz ein
Ab Januar 2026 gibt es eine Zweitwohnungssteuer. Die Gemeinde rechnet mit hohen Schlüsselzuweisungen und will so ihre Finanzlage stabilisieren. Auch der Semesterticketzuschuss entfällt.
Dossenheim. (dw) Es war klar, dass die Gemeinde die Stellschrauben bewegen würde, um die Haushaltssituation zu verbessern. Im Frühjahr war die Haushaltskonsolidierungskommission zusammengekommen. Im Zug der Haushaltsberatung hatte der Gemeinderat auf Antrag der CDU-Fraktion, die Gemeindeverwaltung mehrheitlich beauftragt, zu prüfen ob, und wie eine Zweitwohnungssteuer eingeführt werden kann.