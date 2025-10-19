Sonntag, 19. Oktober 2025

Plus Gemeinde braucht Geld

Dossenheim führt Steuer für Zweitwohnsitz ein

Ab Januar 2026 gibt es eine Zweitwohnungssteuer. Die Gemeinde rechnet mit hohen Schlüsselzuweisungen und will so ihre Finanzlage stabilisieren. Auch der Semesterticketzuschuss entfällt.

19.10.2025 UPDATE: 19.10.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 24 Sekunden
Dossenheim Rathaus

Das Dossenheimer Rathaus. Foto: Reinhard Lask

Dossenheim. (dw) Es war klar, dass die Gemeinde die Stellschrauben bewegen würde, um die Haushaltssituation zu verbessern. Im Frühjahr war die Haushaltskonsolidierungskommission zusammengekommen. Im Zug der Haushaltsberatung hatte der Gemeinderat auf Antrag der CDU-Fraktion, die Gemeindeverwaltung mehrheitlich beauftragt, zu prüfen ob, und wie eine Zweitwohnungssteuer eingeführt werden kann.

