Dossenheim. (dw) Es war klar, dass die Gemeinde die Stellschrauben bewegen würde, um die Haushaltssituation zu verbessern. Im Frühjahr war die Haushaltskonsolidierungskommission zusammengekommen. Im Zug der Haushaltsberatung hatte der Gemeinderat auf Antrag der CDU-Fraktion, die Gemeindeverwaltung mehrheitlich beauftragt, zu prüfen ob, und wie eine Zweitwohnungssteuer eingeführt werden kann.