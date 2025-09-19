Frauenweiler. (arb) Zu Verunsicherung in der Bevölkerung haben im Laufe der Woche Kommentare auf Facebook geführt, wonach ein Unbekannter in der Nacht von Montag auf Dienstag mehrere Autos in Frauenweiler aufgebrochen und Geld gestohlen haben soll. Diese Beobachtungen bestätigte die Polizei nun auf Nachfrage.

Am Dienstag berichtete eine Nutzerin von zwei durchwühlten Autos im Meisenweg, andere Nutzer teilten Beobachtungen zu einer Person, die gegen 3 Uhr am Morgen mit einer Taschenlampe um Autos herumgeschlichen sei, unbeeindruckt von sensorgesteuerter Beleuchtung.

Wie die Polizei mitteilt, öffnete "ein bislang unbekannter Täter in der Nacht von Montag auf Dienstag mehrere geparkte Fahrzeuge im Ortsteil Frauenweiler". Dabei habe er nach derzeitigen Erkenntnissen aber keine Gewalt angewendet. Der Unbekannte wurde nur in zwei von fünf Fällen fündig, heißt es weiter, und zwar im Meisenweg. Dort seien etwa 50 Euro entwendet worden. Wie aus der Pressemitteilung hervorgeht, waren weiterhin die Kleinfeldstraße, der Habichtweg und der Frauenweilerweg betroffen. Dort blieb die Suche nach "Wertgegenständen jedoch erfolglos".

Eine ähnliche Diebstahlserie ereignete sich Anfang August im Ortsteil Rot von St. Leon-Rot. Dort ereigneten sich zwei Serien in derselben Nacht: Im einen Fall wurden die Autos von 16 Fahrzeugen beschädigt, im anderen Fall wurde Bargeld und Schmuck aus parkenden Autos gestohlen. Das Polizeirevier Wiesloch hat die Ermittlungen und prüft nun auch, ob Tatzusammenhänge zu vorherigen Serien bestehen.