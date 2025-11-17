Malsch. (seb) Unterm Strich steht ein Minus von 9235 Euro: Für 2026 rechnet der Forst beim Malscher Wald mit Einnahmen von 15.300 und Ausgaben von 24.535 Euro. Das geht aus dem Bericht von Revierleiter Philipp Edler hervor, dem der Gemeinderat einhellig zustimmte.

In der jüngsten Gemeinderatssitzung legte er auch den Hauptgrund dar: "Wir fällen vergleichsweise wenige Bäume, nur solche,