Montag, 17. November 2025

Plus Forstbetriebsplan

In Malsch werden fast nur geschädigte Bäume gefällt

Der Klimawandel stresst den Wald. Einer der Hoffnungsträger ist dabei die Eiche.

17.11.2025 UPDATE: 17.11.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 41 Sekunden
Herbststimmung im Brettwald: Wie Förster Philipp Edler erläuterte, werden fast nur kranke oder abgestorbene Bäume gefällt. Foto: Lerche

Malsch. (seb) Unterm Strich steht ein Minus von 9235 Euro: Für 2026 rechnet der Forst beim Malscher Wald mit Einnahmen von 15.300 und Ausgaben von 24.535 Euro. Das geht aus dem Bericht von Revierleiter Philipp Edler hervor, dem der Gemeinderat einhellig zustimmte.

In der jüngsten Gemeinderatssitzung legte er auch den Hauptgrund dar: "Wir fällen vergleichsweise wenige Bäume, nur solche,

