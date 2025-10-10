Freitag, 10. Oktober 2025

zurück
Plus Fischsterben im Leimbach?

Nach Panne auf A6-Baustelle floss Beton durch Balzfeld

Bei Bauarbeiten an der Autobahn floss aus Versehen Zement auf die Dorfstraße und danach in den Leimbach.

10.10.2025 UPDATE: 10.10.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 3 Sekunden
Eine Panne bei Bauarbeiten an der A6 hat offenbar für ein Fischsterben im Leimbach bei Balzfeld gesorgt. Nicht ausgehärteter Beton trat aus, floss die Dorfstraße hinunter und gelangte über einen Regenwasserkanal in das Gewässer. Foto: Hans-Joachim Janik

Von Anja Hammer

Balzfeld. Eine Betonbrühe im Leimbach sorgte dieser Tage für Aufsehen – und etwa 20 tote Fische. Bei den Ausbauarbeiten an der Autobahn A6 war es zuvor zu einer Panne gekommen. Dabei floss Beton zuerst auf die Dorfstraße im Dielheimer Ortsteil Balzfeld. Anstatt aber die Gemeinde oder die Feuerwehr zu informieren, nahmen die Bauarbeiter nach

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Anja Hammer
Redakteurin
zu unseren Autoren  
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.