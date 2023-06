Kirrlach. (kbw/RNZ) Ein Flächenbrand auf einer Ackerfläche hat, nahe der St. Leoner Straße in Richtung Kirrlach, am Wochenende einen Großeinsatz ausgelöst. Kurz nach 17 Uhr wurden am Samstag die Feuerwehren aus Waghäusel und mehreren benachbarten Kommunen alarmiert, wie die Brandschützer aus Waghäusel auf ihrer Facebook-Seite mitteilen. Dabei wurden zwei Personen leicht verletzt und ein Anhänger sowie ein Gartenhaus beschädigt.

Mehrere wasserführende Großfahrzeuge wurden angefordert. Auch ansässige Landwirte sollen mit ihren Fahrzeugen die Löscharbeiten unterstützt haben. Starker Wind machte den Einsatz noch schwieriger.

Aus unbekannten Gründen war eine Fläche von etwa drei Hektar in Brand geraten. Die Drohneneinheit der Feuerwehr Kronau unterstützte den Einsatz mit Wärmebildaufnahmen und Lagefotos aus der Luft. Dabei soll es zu einem Beinahe-Zusammenstoß mit einer privaten Drohen gekommen sein.

Während der Löscharbeiten sollen aufgrund der Hitze zwei Feuerwehrmänner kollabiert sein, sie mussten demnach vom Rettungsdienst behandelt werden. Bis in die späten Abendstunden waren die Nachlöscharbeiten im Gange.

Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Karlsruhe gegenüber der RNZ auf Nachfrage mitteilte, dauern die Ermittlungen zur Ursache des Flächenbrandes derzeit noch an.