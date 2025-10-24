St. Leon-Rot. (seb) Falls bis 15. August 2025 keine Stellungnahme zur geplanten Erweiterung des Kronauer Baggersees eingehe, "gehen wir davon aus, dass gegen das Vorhaben keine Bedenken bestehen beziehungsweise keine Nebenbestimmungen erforderlich sind". So hieß es in der Mitteilung von Heidelberg Materials Mineralik, Tochtergesellschaft des früher als Heidelberg Cement bekannten Unternehmens.