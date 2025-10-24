St. Leon-Rot verpasst Einspruchs-Frist und sorgt sich um Trinkwasser
12,5 Hektar Wald auf Kronauer Gemarkung, dicht am Roter Golfplatz, sollen für die Rohstoffgewinnung gerodet werden. Der Rat verpasste die Frist.
St. Leon-Rot. (seb) Falls bis 15. August 2025 keine Stellungnahme zur geplanten Erweiterung des Kronauer Baggersees eingehe, "gehen wir davon aus, dass gegen das Vorhaben keine Bedenken bestehen beziehungsweise keine Nebenbestimmungen erforderlich sind". So hieß es in der Mitteilung von Heidelberg Materials Mineralik, Tochtergesellschaft des früher als Heidelberg Cement bekannten Unternehmens.